القبض على شاب حاول خطف طفلة فى الغربية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، القبض على شاب فى العقد الثانى من عمره حاول خطف طفلة، وذلك أثناء عودتها من أحد الدروس بقرية منشأة عبد الله التابعة للمركز.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ بمحاولة شاب اختطاف طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، أثناء عودتها من أحد الدروس الخصوصية بقرية الجعفرية فى تمام الساعة 11 صباحا بنهار شهر رمضان، وقال والد الطفلة إن الصبى استدرج نجلته ولكنها استطاعت الهرب، وتم الاتصال بالنجدة والتى جاءت على الفور، وتم إلقاء القبض على المتهم واحتجازه بقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.