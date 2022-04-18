أوكرانيا ترفض اتهام صربيا بالوقوف وراء تهديدات بوجود قنابل على طائراتها

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أعربت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن رفضها القاطع للاتهامات التي أطلقها الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بشأن وقوف أوكرانيا وراء سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل على طائرات ركاب صربية متجهة إلى روسيا، ووصفتها بأنها "اتهامات لا أساس لها".



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو - في تصريح لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".



وأعرب نيكولينكو عن خيبة أمله لأن صربيا لم تنضم بعد إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا بسبب الحرب، مشددا على أن الاتحاد الروسي يطلق صواريخ ويسقط قنابل على المدن الأوكرانية بشكل يومي، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.



وقال نيكولينكو "يمكن للعقوبات الصارمة ووحدة العالم الديمقراطي أن توقف هذه الحرب.. ندعو بلجراد إلى الدفاع عن الحقيقة والانضمام بشكل كامل إلى دعم أوكرانيا والتمسك بالقيم التي تأسست عليها أوروبا الديمقراطية الموحدة".



وكان الرئيس الصربي قد صرح، الليلة الماضية خلال مقابلة تلفزيونية، بأن بلاده ستستمر في تسيير الرحلات الجوية إلى روسيا، على الرغم من "تهديدات القنابل".. وأشار إلى أن دولتين تقفان وراء هذه التهديدات، إحداهما أوكرانيا، والأخرى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لم يحددها.