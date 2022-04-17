اليوم السابع
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يخت تابع للملياردير الروسي ديريباسكا يصل إلى المياه التركية

الأحد، 17 أبريل 2022 01:00 ص
يخت تابع للملياردير الروسي ديريباسكا يصل إلى المياه التركية الملياردير الروسى أوليج ديريباسكا
وكالات

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وصل يخت مرتبط بقطب الألومنيوم الروسي أوليج ديريباسكا السبت، إلى خليج بالقرب من منتجع جوجيك بجنوب غربي تركيا حيث يتوجه المزيد من المليارديرات الروس إلى تركيا للفرار من العقوبات الغربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على ديريباسكا، مؤسس شركة الألومنيوم الروسية العملاقة روسال. وسبق أن دعا رجل الأعمال إلى السلام.

ورأى شاهد من وكالة "رويترز" اليخت كليو الذي يبلغ طوله 73 متراً لدى وصوله قبالة ساحل جوجيك في إقليم موغلا المطل على بحر إيجه السبت. ولا يزال اليخت الذي يرفع علم جزر كايمان في خليج قبالة جوجيك.

ويأتي وصول كليو إلى المياه التركية بعد أن رسا في ميناءين تركيين يختان فاخران مرتبطان بالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي ظهر بشكل مفاجئ في محادثات السلام الأوكرانية الروسية في إسطنبول هذا الشهر.


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