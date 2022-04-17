نفوق حوت ضخم على أحد الشواطئ القريبة من لشبونة

كتب: إيهاب محمد

قالت السلطات البرتغالية، إن حوتا قد انجرف إلى شاطئ "Fonte da Telha" في مدينة ألمادا التي تبعد حوالي 25 كيلومترًا من لشبونة عند حوالي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش وعلى الرغم من المحاولات المكثفة لإنقاذه، إلا أنه لم ينج من الموت جراء الندوب وبقائه طيلة اليوم خارج الماء، وفقا لموقع theportugalnews.



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اصابات الحوت



نفوق الحوت

ومن المقرر أن يتم تشريح جثة الحوت بعد أن لاحظ الخبراء وجود جروح عميقة تشير إلى إمكانية أن يكون قد اصطدم بسفينة ما في أعالي البحر.

قال عالِم الأحياء مارينا سكويرا:" كل شيء يشير إلى أنها تعرضت لاصطدام بسفينة كبيرة وعندما يحدث ذلك، عادة ما تنتهي الحيوانات بالموت - إما أن تموت على الفور من الاصطدام أو تموت في اللحظات التالية للاصطدام".

ومؤخرا، قالت قناة "اتينا 3" الإسبانية إنه تم العثور على حوت ضخم نافق يبلغ وزنه 8 أطنان وطوله يبلغ 14 مترا على شاطئ فى استييونا، وكان فى حالة تعفن.

وبلغ طول الحيوان حوالي 14 مترًا ووزنه حوالي 8 أطنان، لذلك كانت هناك حاجة إلى آلات خاصة لإزالة جسده ، الذي كان في حالة تعفن ، مما يشير إلى أنه قد مات منذ عدة أيام.

وتم رفع جثة الحيوان أولاً ونقلها إلى منطقة تحميل ثقيلة بالميناء، حيث تم جرها بواسطة جرافة، وبدأ العديد من الأشخاص يتجمعون لرؤية الحوت النافق ومراقبة الوضع وكيفية نقله.