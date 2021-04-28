اليوم السابع
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خالد صلاح
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نفوق حوت على شواطئ موريتانيا يبلغ طوله 22 مترًا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:51 ص
نفوق حوت على شواطئ موريتانيا يبلغ طوله 22 مترًا حوت نافق
أ ش أ

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أعلنت الحظيرة الوطنية لجاولينج نفوق حوت عملاق على الشواطئ الموريتانية في منطقة لكويشيش جنوب نواكشوط يصل طوله إلى 22 مترا.

وينتمي الحوت النافق إلى الحوت الأزرق، وهو أكبر كائن حي معروف يعيش الآن على كوكب الأرض، حيث يمكن أن يبلغ طوله 30 مترا ووزنه 170 طنا، ويصنف ضمن الكائنات المهددة بالانقراض.

وقد سجلت في السنوات الأخيرة حالات نفوق العديد من الحيتان العملاقة على الشواطئ الموريتانية، وسط مخاوف من أن يكون ذلك مرتبطا بعمليات استكشاف واستخراج الغاز من المياه الإقليمية الموريتانية في المحيط الأطلسي


حوت نافق

موريتانيا

الحوت الأزرق

لكويشيش

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