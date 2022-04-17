اليوم السابع
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رفع أكثر من 185 طنا من المخلفات والتراكمات والقمامة بمدينة أسوان

الأحد، 17 أبريل 2022 09:33 ص
رفع أكثر من 185 طنا من المخلفات والتراكمات والقمامة بمدينة أسوان المخلفات والتراكمات بمدينة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بأن جملة المخلفات والقمامة التى تم رفعها 185 طنا بنطاق أحياء مركز ومدينة أسوان جنوب وشرق وغرب، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هناك توجيهات مشددة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تفعيل  دوريات لمشرفى النظافة لمنع إلقاء المخلفات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع التفاعل تجاه الشكاوي الجماهيرية ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، بجانب توزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.

ومن جانبه أوضح المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية يتم مواصلة العمل بكافة المناطق والأحياء السكنية من خلال تنظيم حملات النظافة العامة لإضفاء الشكل الحضارى والجمالى المطلوب، وخلق متنفس حيوى للمواطنين.

وأشار إلى أنه اسفرت الجهود عن رفع أكثر من 60 طنا من القمامة بمنطقة حى العقاد بالكامل بنطاق حى جنوب ، كما تم رفع أكثر من 40 طن قمامة وتراكمات بشارع أبطال التحرير والمداخل والشوارع الفرعية بنطاق حى غرب، وهو الذى توازى مع رفع أكثر من 80 طن قمامة بمناطق السيل الجديد وخور عواضة بنطاق حى شرق المدينة.

رفع المخلفات
رفع المخلفات


 

 


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