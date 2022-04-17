الانتهاء من 239 مشروعا لمبادرة حياة كريمة بصعيد مصر.. تعرف على نسب التنفيذ

أسوان - عبد الله صلاح

تتواصل عجلة التنمية فى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وخاصة الإرتقاء بالمستوى الإجتماعى والإقتصادى والبيئى لأهالى محافظة أسوان، مع توفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية.



ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز المعلومات عن مشروعات حياة كريمة ونسب التنفيذ فيها والتى وصلت فى بعضها لـ89 %، تعرف عليها:



- مشروعات المبادرة الرئاسية سيكون لها ثمار عديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وجوده الحياة بعد دخول العديد من المواقع الخدمية إلى التشغيل الفعلى.



- مشروعات المبادرة الرئاسية تشمل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة.



- تشمل المشروعات البنية التحتية والمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى.



- الانتهاء من 239 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام.



- جارى العمل فى 638 مشروع أخر.



- جارى التجهيز للبدء فى 171 مشروع حيث تم الانتهاء من 6 مجمعات الخدمات.



- فيما تراوحت نسب التنفيذ لباقى المجمعات إلى 89 %.



- إنهاء 4 مبانى للمجمعات الزراعية ، ووصل متوسط التنفيذ فى الباقى 62 %.



- تنفيذ 38 % للمجمعات الصناعية.

- نسب التنفيذ فى 29 نقطة إسعاف ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتطوير تراوحت بين 47 % إلى 55 %.



- وجارى أيضاً إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 55 كوبرى على الترع والمصارف بنسب تنفيذ ما بين 33 % إلى 50 %.



- علاوة على إنشاء 66 عمارة ضمن سكن كريم بنسبة تنفيذ 72 %.



- تنفيذ 86 مشروع كهرباء بنسبة 25 %.



- جارى العمل فى 75 مشروع لمد شبكات الصرف الصحى من خلال الهيئة القومية بنسبة تنفيذ 59 %.



- وإنشاء 22 محطة معالجة بنسبة تنفيذ 54 %.



- 91 محطة رفع بنسبة تنفيذ 32 %.



- قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالعمل فى 279 مشروع تشمل مد وتدعيم وإحلال وتجديد الشبكات.



- إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتجديد وصيانة شاملة لـ 106 مدرسة.



- رفع كفاءة وتطوير 8 طرق.



- وقيام الإدارة المركزية للرى بإعادة تأهيل وتبطين 60 ترعة كمرحلة أولى وبأطوال 179 كم.



- ثم 84 ترعة بأطوال 213 كم كمرحلة ثانية.



- وجارى إنشاء وإحلال وتجديد 4 مستشفيات كبرى.



- 62 وحدة صحية داخل قرى حياة كريمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.



- قيام هيئة البريد بإنشاء وإحلال وتجديد 57 مكتب بريد.



- ويتواكب كل ذلك مع إنشاء 10 مواقف للسيرفيس.



- 15 سوق حضارى و12 وحدة إطفاء.



- قيام جهاز التعمير بإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 125 مركز شباب.









مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان (1)



مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان (2)



مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان (3)



مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان (4)



مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان (5)



مشروعات حياة كريمة فى قرى أسوان (6)









