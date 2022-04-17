اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 03:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. "اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ"

الأحد، 17 أبريل 2022 02:00 ص
دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. "اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ" دعاء - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
 
وإليكم دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَأَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ ".
 
ثواب الدعاء  "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ نُوراً سَاطِعاً يَمْشِي بِهِ، وَحُلَّةً يَلْبَسُهَا، وَنَاقَةً يَرْكَبُهَا، وَ سُقِي مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ".  
 
 

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان

دعاء 16 رمضان

شهر رمضان

ادعيه رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان.. اللهم لا تجعلنى غرضاً للبلايا والآفات

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:00 ص

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان .. اعرف الأدعية المستحبة والمأثورة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:39 ص

دعاء اليوم العاشر من رمضان .. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي‏ مِنَ‏ الْمُتَوَكِّلِينَ‏ عَلَيْكَ‏

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:08 ص

دعاء اليوم الثامن من رمضان.. اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات وأقلنى فيه من الخطايا

السبت، 09 أبريل 2022 01:00 م

دعاء اليوم السابع من رمضان .. اللهم اهدنا فيه لصالح الأعمال واقض لنا الحوائج

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة