دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. "اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ"

كتب لؤى على

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

وإليكم دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَأَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ ".

ثواب الدعاء "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ نُوراً سَاطِعاً يَمْشِي بِهِ، وَحُلَّةً يَلْبَسُهَا، وَنَاقَةً يَرْكَبُهَا، وَ سُقِي مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ".