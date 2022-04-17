استمرار فتح باب التقدم ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

تواصل كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، فتح باب قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، حيث من المقرر أن يستمر التقديم شهرا من تاريخه، حيث إن الدراسة في الفصل التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو 2022.

وتتمثل شروط التقدم للبرنامج كالآتي:

1. أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2.لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

3.مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

وقد أعلنت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل في ( أصل المؤهل وصورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه - بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد اصل وصورة - 6 صور شخصية ).