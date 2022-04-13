اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوراق المطلوبة للقبول ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:00 ص
الأوراق المطلوبة للقبول ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالتزامن مع إعلان كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، بدء قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين، حيث تبدأ الدراسة فى الفصل التمهيدى تبدأ خلال يونيو – يوليو 2022، ينشر "اليوم السابع" الشروط التى وضعتها الكلية للتقدم للبرنامج والتى تتمثل فى :

 

1. أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

.لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

.مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

وفى نفس السياق أعلنت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل فى ( أصل المؤهل وصورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه - بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد اصل وصورة - 6 صور شخصية ).


التعليم العالى

جامعة حلوان

تأهيل المعلمين

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان تعلن قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:40 ص

جامعة حلوان تنظم اليوم ملتقى بحثيا دوليا بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:00 ص

كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المتحور

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:43 ص

تعرف على خدمات إدارة طب الأسنان فى جامعة حلوان

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:14 ص

كليات جامعة حلوان تستعد لامتحانات الميد تيرم.. قيادات الجامعة: الاختبارات حضوريا بالكلية.. مراعاة أعياد الأقباط أثناء تنظيم الامتحانات.. ويؤكدون: الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة