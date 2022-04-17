اليوم السابع
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الأحد، 17 أبريل 2022 03:46 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية

الأحد، 17 أبريل 2022 02:37 م
إصابة 4 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية ـ فتحية الديب

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استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم، 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادثي تصادم نطاق مدينة العاشر من رمضان.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أمام مصنع بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

كما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي بلبيس – العاشر من رمضان، في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

 

 


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