مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادثى تصادم بالشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 8 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم؛ إثر وقوع حادثى تصادم بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو بسيارة ربع نقل في طريق رمسيس – صان الحجر، بدائرة مركز شرطة صان الحجر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة لتلقي الإسعافات الطبية اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

كما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة كارو في طريق أبو الأخضر – العصلوجي، أمام سوق الثلاثاء في مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.