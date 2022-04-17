اليوم السابع
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الأحد، 17 أبريل 2022 02:19 م
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أبشع طرق التعذيب.. إغراق الشخص فى حوض وتغطيته بالحليب والعسل.. اعرف الحكاية

الأحد، 17 أبريل 2022 02:00 م
أبشع طرق التعذيب.. إغراق الشخص فى حوض وتغطيته بالحليب والعسل.. اعرف الحكاية بئر صورة أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أبشع طرق التعذيب"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة للتعذيب التي حدثت علي مر التاريخ في دول العالم، والتي انتشر سماع قصصها علي السوشيال ميديا مؤخرا بعد انتشاره، وتحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله. 
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة طريقة الحوض، الطريقة الوحشية في التعذيب كان يتم معاقبة الشخص عن طريق جلوسه في الحوض الخشبي وربط رأسه ثم يقوم الجلاد بسكب الحليب والعسل على رأسه حتى يبدأ الذباب في التغذية من ذلك الحليب والعسل ويتم أيضا اطعام الشخص المعذب ثم يقوم الذباب بالتبرز في الحوض الخشبي وبعد بضعة ايام تبدأ اليرقات والديدان في التغذية من جسم الشخص المعذب حتى تنتهي حياته.
 

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