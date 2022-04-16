5 آثار لا تصدق لتناول المكسرات يوميا.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

المكسرات هي واحدة من أكثر فئات الطعام التي يتم التقليل من شأنها، صغيرة ولكنها قوية جدًا ، كل حبة جوز مليئة بالدهون الصحية والبروتينات والألياف ، بل والأفضل من ذلك ، كل حبة لها ملفها الغذائي الخاص، هل تبحث عن تعزيز حالة فيتامين (هـ) الخاصة بك؟ اذهب مع اللوز . هل تريد المزيد من أحماض أوميغا 3 الدهنية في نظامك الغذائي؟ وجبة خفيفة من الجوز ، هل انت بحاجة إلى الهدوء ؟ يعتبر الكاجو مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم المهدئ للجهاز العصبي، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

تحسين المزاج



هناك العديد من الأسباب التي تجعل المكسرات تحسن المزاج، اثنان منهم يشتملان على ملف تعريف الأحماض الأمينية للمكسرات المفيدة للدماغ بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على حماية الأعصاب.

الشعور بالشبع



تناول حفنة من المكسرات سيزيد من الشعور بالشبع عن طريق إضافة الألياف والدهون الصحية والبروتين، الشبع هو مقياس لمدى بقائك ممتلئًا بعد الوجبة ويتأثر بالتغيرات الهرمونية وسكر الدم بعد تناول الوجبة، مفتاح الوجبة المشبعة هو تضمين الألياف والدهون والبروتين، على الرغم من صغر حجم المكسرات ، إلا أنها تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية لأنها مليئة بالدهون والألياف والبروتين.

انخفاض الالتهاب



تم ربط استهلاك المكسرات بانخفاض علامات الالتهاب ، وخاصة اللوز ، غنية بفيتامين هـ ، حيث توفر حوالي 47٪ من المدخول اليومي الموصى به في الوجبة الواحدة، يعمل فيتامين هـ كمضاد للأكسدة ويحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي الذي بدوره يساعد على تقليل الالتهاب .

الوقاية من أمراض القلب



جزء مهم من النظام الغذائي الصحي للقلب هو تضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، المكسرات غنية بكليهما وهي مصدر جيد بشكل خاص للدهون المتعددة غير المشبعة المعروفة باسم أحماض أوميجا 3 الدهنية.

مستويات السكر في الدم



يتأثر سكر الدم بكمية البروتين والدهون والألياف وبالطبع الكربوهيدرات الموجودة في الطعام، تناول تفاحة غنية بالعصارة كوجبة خفيفة ، ومن المحتمل أن تشعر بالجوع مرة أخرى في غضون 30 دقيقة ، وقد تشعر بالرغبة الشديدة في تناول السكر ، التفاحة بمفردها تتكون أساسًا من الكربوهيدرات التي ستزيد ثم تخفض نسبة السكر في الدم بسرعة، قم بإقران حفنة من المكسرات أو زبدة المكسرات مع التفاح ، وسوف يكون لديك ارتفاع أقل في نسبة السكر في الدم ، وهو ما يُعرف باسم منحنى سكر الدم المطول.