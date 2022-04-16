وداعا للصداع والخمول فى شهر رمضان.. إليك 5 نصائح حول الأكل الصحى

كتبت ميرفت رشاد

فى شهر رمضان المبارك ، ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص بتناول وجبات أثقل وأكثر ثراءً من المعتاد ، مما يجعلهم يشعرون بالخمول والإرهاق، عادة ما يرتبط هذا الشعور بتناول الأطعمة الدهنية على معدة فارغة ، والتي يمكن أن تزداد سوءًا إذا قمت بتناول مشروب غازي،، للمساعدة في تحقيق بعض التوازن في عادات الأكل الخاصة بك خلال شهر رمضان ، إليك بعض توصيات الأكل الصحي، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

1- يوصى بشدة بإدخال التمر في وجبتك عند الصيام في شهر رمضان، المحتوى الحلو في التمر يوفر للجسم دفعة من الطاقة، من الآمن تناول التمر والحليب والشاي عند الإفطار إذا كنت تعاني من الدوخة أو الصداع نتيجة لانخفاض مستويات السكر في الدم، سيساعد هذا أيضًا المعدة على الاستعداد لتناول وجبة الإفطار، التمر غني بالحديد ومضادات الأكسدة والفيتامينات ، فضلاً عن كونه سهل الهضم.

2 - الصوم لفترات طويلة قد يسبب لك الجفاف لذلك ، قبل البدء في تناول الطعام ، تأكد من شرب الكثير من الماء والعصائر المغذية واللبن الزبادي، يشكل الماء 60 إلى 70 في المائة من جسمك ، وأي انخفاض في كميته يمكن أن يسبب الإمساك والصداع والدوخة والإرهاق.

3- تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية لكل من السحور ووجبة الإفطار، تناول الفواكه والحبوب الكاملة وحتى السلطات، سوف تبقيك السلطات ممتلئة لفترة أطول.

4- عند الإفطار ، تأكد من أن وجبتك تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات، لكن ضع في اعتبارك أن الاعتدال أمر حيوي، لا تتسرع في تناول كمية كبيرة من الطعام بعد البقاء على معدة فارغة طوال اليوم، تذكر شيئًا آخر على الرغم من أن الكربوهيدرات تمنحك الكثير من الطاقة ، إلا أنها ضارة بمستويات السكر في الدم ، خاصة إذا كنت مصابًا بداء السكري في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يكون الأرز البني والخبز كامل الحبوب والخضروات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض خيارات صحية أكثر من الأرز الأبيض أو الخبز غير الكامل الحبوب أو البطاطس.

5- تجنب تناول الكثير من الأطعمة المقلية أو الوجبات السريعة أو الأطباق الثقيلة ، والتي يمكن أن تضر بالجهاز الهضمي والصحة العامة.