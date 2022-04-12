فطارك صحى فى رمضان..فوائد سلطة الفتوش على مائدتك مع محشي ورق العنب والكوسا

كتبت أمل علام

يجتمع الأصدقاء والعائلة للاستمتاع بوجبة الإفطار، حيث يعتبر الطعام جزء من الاحتفال بشهر رمضان، حيث يجتمع أفراد العائلة في وجبة الإفطار عند غروب الشمس، والسحور قبل الفجر، وذلك وفقا لما ذكره موقع The food Heritage foundation



وجبة الافطار

تشمل قائمة الإفطار التقليدية مجموعة متنوعة من الأطباق، ولكن سواء كان الإفطار بسيطًا أو كبيرًا، فإن مشاركة الطعام مع المحتاجين خلال هذا الشهر الكريم هو جانب مهم من جوانب الاحتفال ويتم تشجيع المسلمين على مساعدة الفقراء.

نصائح لوجبة الإفطار..

قال الموقع، اعتاد الناس الفطار بتناول 1 أو 3 تمرات كما كانت عادة النبي محمد الذي يفطر بـ 3 تمرات وماء، موضحا، إنه من الناحية التغذوية، يعتبر التمر مصدرًا ممتازًا للألياف والسكر الطبيعي والحديد والماغنيسيوم، حيث يساعد التمر في استعادة نسبة السكر في الدم بعد ساعات طويلة من الصيام.



الوربة افضل طبق لكسر الصيام

الشوربة خيار لذيذ وصحي لبدء الإفطار..

الشوربات هي خيارات صحية للغاية لبدء الإفطار لأنها تعيد ملء سوائل الجسم وتدفئة المعدة، وبالتالي تحضيرها لتلقي الأطعمة الأخرى، عادة ما يتم تقديم شوربة العدس والخضروات والدجاج والشعيرية خلال شهر رمضان، ويعد شوربة العدس الأكثر شيوعًا في لبنان.

يتم تناول العصائر المنعشة مثل قمر الدين، والتمر الهندي، بشكل شائع قبل أو بعد الوجبة لتعويض السوائل المفقودة خلال النهار، ينصح بتناول الطعام ببطء بعد الصيام طوال اليوم، قد يؤدي تناول الطعام بسرعة بعد الحرمان منه لمدة يوم كامل إلى عسر الهضم ومشاكل أخرى في المعدة، السوائل مثل العصائر والحساء تمهد المعدة لاستقبال الطعام.



سلطة الفتوش احلى سلطة فى رمضان

الفتوش ملك السلطات..

الخضروات الطازجة ضرورية للإفطار لأنها مصدر مهم للغاية للألياف والفيتامينات والمعادن اللازمة بعد يوم طويل بدون طعام، كما أنها تساعد في الحد من الانتفاخ والإمساك وهما من المشاكل الشائعة بين الصائمين، حيث يعتبر الفتوش نجم رمضان، وهو عبارة عن مزيج غني من الخضروات الطازجة ويعلوها الخبز المقلي أو المخبوز، عادة ما يستخدم زيت الزيتون ودبس الرمان في التتبيل.

شرب الماء..

من المهم جداً شرب 8 أكواب من الماء لترطيب الجسم، وتوزيعها بكميات قليلة بشكل أفضل بين الإفطار والسحور لتجنب الانتفاخ، من الأفضل تجنب الأطعمة المالحة والحارة التي تزيد العطش، واستهلاك المزيد من الخضار والفواكه الطازجة.



محشى الكوسة وورق العنب

فطار لبناني تقليدي..

يجمع أطباق رئيسية شهية، مثل الخضروات المحشية "محشي كوسا وورق العنب المحشي"، والكبة، والتي توفر توازنًا من الأطعمة النشوية والخضروات والبروتينات، المفيدة لصحتك، وعادة ما يتم تقديم عدد من الأطباق الجانبية أو المقبلات مثل لفائف الجبن والفطائر والسمبوسة والحمص بالطحينة وغيرها .



الخشاف والتمر

الخشاف..

الفواكه المجففة مثل المشمش والتين والزبيب والخوخ تؤكل عادة بعد الإفطار والتي تسمى الخشاف، إنها خيارات صحية غنية بالألياف والعناصر الغذائية.



الحلويات العربية

الحلويات..

لا ينبغي تفويت الحلويات العربية خلال شهر رمضان، حيث يصعب مقاومة الحلويات في رمضان، لكن كن معتدلا في استهلاكك واختار قطع صغيرة.



السحور الصحى فى رمضان

السحور..

وهي وجبة قبل الفجر،السحور الصحي مهم لتوفير الطاقة الكافية للصائمين ومساعدتهم على تحمل ما يصل إلى 15 ساعة، يجب أيضًا تناول الماء أثناء السحور للحفاظ على ترطيب الجسم أثناء النهار، يتم تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة الشهية والصحية للسحور مثل المناقيش، والبيض والعجة ومنتجات الألبان مثل اللبنة والجبن والفول المدمس والفواكه والخضروات وغيرها.