وأعربت الخارجية الموريتانية- فى بيان، اليوم السبت- عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما أقدمت عليه السلطات الإسرائيلية من انتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك، واستخدام العنف المفرط ضد المصلين المسالمين، واستفزاز لمشاعر المسلمين في هذا الشهر المعظم فى الخارج.