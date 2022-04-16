مصرع عامل وإصابة 2 فى انقلاب دراجة نارية بسوهاج والنيابة تصرح بدفن الجثة

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج، عاملا جثة هامدة، وعاملين آخرين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه بدائرة المركز، تم رفع آثار الحادث من على الطرق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز نائبه لقطاع الشمال يفيد بانقلاب دراجة نارية ووجود متوفى ومصابين بدائرة مركز طما وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول كل فريد ع ح 33 سنة عامل " جثة هامدة " ومحمد ع ع 34 سنة عامل ومحمود أ أ 22 سنة عامل إلى مستشفى طما المركزى مصابين " بسحجات متفرقة بالجسم " ويقيمون دائرة مركز طما إدعاء حادث دراجة بخارية.

وبسؤال المصابين قررا بأنه أثناء قيادة الثاني دراجة بخارية " تروسيكل " ملكه دائرة المركز أختل بيده مقود الدراجة مما أدي لإنقلابه وحدوث إصابتهما ووفاة الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

وبسؤال والد المتوفي المدعو عبد النعيم ح ع 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وتم التحفظ علي التروسيكل وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " لا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.