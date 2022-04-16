رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 84979 طنا

دمياط: معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18404 طنh تشمل : 10800 طن فوسفات و 3200 طن رمل و 1383 طن نترات امونيا و 1400 طن داى امونيوم و 971 طن اسمنت و 550 طن كسب فول صويا و 100 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40845 طن تشمل : 4739 طن حديد و 3436 طن زيت طعام و 6500 طن خردة و 1109 طن خشب زان و 14000 طن فول صويا و 11061 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 7624 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 3479 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 17900 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 84979 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 262433 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2554 شاحنة .