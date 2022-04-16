اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 06:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 84979 طنا

السبت، 16 أبريل 2022 05:55 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 84979 طنا أرشيفية
دمياط: معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة،  منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال .
 
و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18404 طنh تشمل :  10800 طن فوسفات و 3200 طن رمل و 1383 طن نترات امونيا و 1400 طن داى امونيوم و 971 طن اسمنت و 550 طن كسب فول صويا و 100 طن يوريا .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40845 طن تشمل :  4739 طن حديد و 3436 طن زيت طعام و 6500 طن خردة و 1109 طن خشب زان و 14000 طن فول صويا و 11061 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 7624 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 3479 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 17900 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 84979 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 262433 طنا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2554 شاحنة .
 
 

دمياط

ميناء دمياط

اخبار الموانى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة