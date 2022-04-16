تحصين 220 ألف رأس ماشية و18 ألفا و995 طائرا وتلقيح 4410 طيور بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت لجان مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 220 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وأعمال ترقيم، كما تمكنت من تحصين 18995 طائراً من الأمراض الوبائية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.



قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن اللجان التي تجوب قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تحصين 220 ألف رأس ماشية من خلال 105 لجان من المديرية الطب البيطري، والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، مؤكداً أن أعمال اللجان لا تقتصر على التحصين والترقيم فقط، ولكن توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين مواشيهم، للحفاظ على مواشيهم، من التعرض للإصابة أو للنفوق.

وأضاف بشار، لـ"اليوم السابع"، كما تمكنت حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 18995 طائرا ضد الأمراض الوبائية، وتلقيح 4410 طيور بلقاح إنفلونزا الطيور، وتطهير 10 أسواق، و14 رياشة، ومعاينة 5 مزارع، وسحب 61 عينة ما قبل البيع، بإجمالى 230090 طائرا، واستخراج 21 تصريح نقل طيور، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

‏وقال بشار، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.