بالطبل والمزمار.. محافظ أسيوط يشهد بدء موسم حصاد القمح بمركز أبنوب (صور)

أسيوط فريق المحافظات

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بدء موسم حصاد محصول القمح بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب والتى تستمر بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتقى بعض المزارعين الذين أشادوا بجودة المحصول موسم 2022 ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يبلغ 403 ألف طن وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة.

ولفت إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز ،مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض المزارعين بقرية عرب العوامر.

وتفقد المحافظ أعمال الحصاد بإستخدام الجرارات الزراعية والمعدات الحديثة وتجميع محصول القمح تمهيدًا لدرسه وتوريده للمطاحن والصوامع ، وسط فرحة وسعادة من المواطنين والمزارعين الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالطبل البلدى والمزمار تعبيراً عن فرحتهم بموسم الحصاد ، مشيرًا إلى إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز اكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية اغسطس 2022 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما وجه محافظ أسيوط مسئولي الزراعة بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الاقماح المحلية وفقا للكميات التي اعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الاقماح من المزراعين وفقا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز ، مؤكدا على جولاته الميدانية المستمرة لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ،مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع موضحة أن أبواب الصوامع والشون وأماكن التجميع ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد الموافق 30 اغسطس القادم مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة والتي تبلغ 403 الف طن قمح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.

كما قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحصاد محصول القمح باستخدام " المنجل " مع بعض المزارعين بقرية عرب العوامر التابعة لمركز ابنوب ويشاركهم فرحتهم ببدء موسم حصاد القمح موسم 2022 وزيادة انتاجية الفدان هذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة ، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز ،مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض المزارعين بقرية عرب العوامر .

شارك المحافظ بعض المزارعين فرحتهم بموسم الحصاد وقام باستخدام المنجل اليدوى وقام بحصاد القمح وسط فرحة الاهالى الذين استقبلوه بالطبل البلدى والمزمار، كما تابع استكمال اعمال الحصاد بإستخدام بعض الجرارات الزراعية والمعدات الحديثة وتجميع محصول القمح تمهيدًا لدرسه وتوريده للمطاحن والصوامع، مشيرًا إلى إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز اكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية اغسطس 2022 بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات سابقة مع مسئولى الزراعة والتموين ومديرى الادارات الزراعية بالمراكز والاحياء لمناقشة الاستعدادات النهائية وضوابط استقبال حصاد وتويد القمح ، كما وكلفهم بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الاقماح المحلية وفقا للكميات التي اعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الاقماح من المزراعين وفقا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز ، مؤكدا على جولاته الميدانية المستمرة لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للإطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تحقيقا للامن الغذائى لمصر.



























