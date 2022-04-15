محافظ أسيوط يلتقى مسئولى التموين والزراعة لمتابعة حصاد وتوريد القمح

كتب - أسامة عبد الحميد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بمسئولي التموين والزراعة بالمحافظة لبحث ومتابعة بدء موسم حصاد وتوريد القمح لموسم 2022 ، ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام والذي يبلغ 403 ألف طن من إجمالي مساحة مزروعة تبلغ 229 ألف و670 فدان قمح، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي وتحقيق الصالح العام للمواطنين واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيًا نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية ، حضر اللقاء محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وهدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.



وتابع محافظ أسيوط خلال اللقاء الاجراءات والتجهيزات للتيسير والتسهيل على المزارعين أثناء عملية التوريد، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإزالة كافة العقبات أمام عملية التوريد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التيسير على المزارعين خلال عملية التوريد، لافتا إلى تجهيز30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع لاستقبال الاقماح من الموردين بدءًا من 15 أبريل الجاري وحتى 30 أغسطس القادم.



وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على كل حبة قمح تم زراعتها من أجل تحقيق رؤية الدولة لمواجهة أي معوقات بخصوص توفير القمح، موجها وكيل وزارة الزراعة بالمرور على زراعات القمح للاطمئنان على حالتها والتواصل مع أهالينا المزارعين وتوعيتهم بضرورة التوجه لتوريد الأقماح المحلية للشون بحد أدني 12 أدرب عن كل فدان، وذلك في ضوء عدد من المزايا التي قررتها القيادة السياسية مؤكدا على ضرورة استخدام الآلات الحديثة في الحصاد لتقليل معدل الفاقد ضمن خطة الدولة لزيادة كميات القمح الذي يتم توريده لصالح وزارة التموين لإنتاج الخبز المدعم.



ووجه المحافظ أيضا بتشكيل غرف عمليات بمديريتي التموين والزراعة وغرف فرعية بالادارات على مستوى المراكز لمتابعة عملية حصاد وتوريد القمح، وكذا تشكيل لجان للمتابعة أولا بأول والعمل على إزالة كافة العوائق والعراقيل والتنسيق المتسمر بين الزراعة والتموين لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، وعقد اجتماعات دورية للجان المشكلة لمتابعة إجراءات التيسر على المزارعين خلال عمليات التوريد لتحقيق المستهدف مشددا على التزام جهات التسويق بسداد قيمة توريد القمح للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الإستلام.



وشدد على وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات ومراقبة المنافذ الحدودية وحظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة الا بموافقة كتابية من مديرية التموين بالمحافظة فقط، ومصادرة السيارة والكميات المضبوطة مع تكثيف المتابعة الميدانية، ووجه الأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما طالبه بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وذلك عبر المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تم اقامتها لبيع تلك السلع، موجهًا باستمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.



