إنشاء محطات لرصد ملوثات الهواء وربط محطة كهرباء العطف بالمحمودية بالشبكة القومية

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن المنظومة البيئية تلقى دعماً ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية وتعاون وتنسيق كامل بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لدعم كافة البرامج التنموية والمشروعات على أرض المحافظة، وأن القطاع البيئى يشهد تطوراً ملحوظاً بكافة مجالاته من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية فى المجال البيئي.

واستعرض محافظ البحيرة جهود المحافظة فى مجال الحفاظ على البيئة والتى تشمل:

إتخاذ الإجراءات الإستباقية للمواكبة والتكيف مع أى تغيرات مناخية متوقعة ومنها محطات رصد ملوثات الهواء حيث تم بمحطة كهرباء زاوية غزال إنشاء محطة معالجة الملوثات العضوية الثابتة وإستخراجها من الزيوت المستخدمة بالمحولات.

وكذا إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء وربط محطة كهرباء العطف بمركز المحمودية بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء بنطاق محافظة البحيرة، حيث تعمل محطات رصد ملوثات الهواء على الوقوف على أنواع التلوث المرصود وأسبابه ومصادره، وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا به لوضع الخطط والبرامج اللازمة التى تقوم بالحد من مصادر التلوث.

من ناحية أخرى شهدت محطة كهرباء زاوية غزال مشروع للإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة لمعالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة بـ PCB’s، بما يحقق الإستفادة الإقتصادية المُثلى.

وتعد تجربة معالجة زيوت محولات الكهرباء تجربة رائدة تؤكد أن العمل البيئى والإقتصادى وجهين لعملة واحدة وذلك بإتاحة إمكانية إعادة إستخدام زيوت المحولات التى خرجت من الخدمة بعد معالجتها لتمثل عائد بيئى وإقتصادى هام.