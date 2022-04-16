تنفيذ 79 مشروعا طبيا بالبحيرة بتكلفة 2 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة، لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

وأضاف أنه جارى تحقيق خطة الدولة لتطوير كافة القطاعات الخدمية خاصة قطاع الصحة من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

وأشار محافظ البحيرة إلى قيام الدولة بتدعيم القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى الآن بقيمه إجمالية بلغت 3 مليار و300 مليون جنيه ،لافتا الى تنفيذ 79 مشروع طبى بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه تم الإنتهاء من 61 مشروع بتكلفة مليار و600 مليون جنيه وجاري العمل بعدد 18 مشروع بتكلفة 400 مليون جنيه وذلك بخلاف انشاء المعهد الطبي بدمنهور ومستشفى دمنهور العسكرى ومستشفى كوم حمادة المركزى الجديد.

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم تنفيذ 8 مبادرات رئاسية أستهدفت 6.2 مليون مستفيد بتكلفة مليار و300 ألف جنيه،وكذلك صرف امصال وعلاج على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه، مشيرا إلى تفعيل دور المشاركات المجتمعية بالمستشفيات والتى تمثلت فى توفير ادويه و إنشاء مباني وتوريد مستلزمات وأجهزة طبية بتكلفة إجمالية بلغت 301 مليون جنيه.