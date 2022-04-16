إزاى تديرى ميزانية البيت فى رمضان؟.. عميد كلية تجارة حلوان تجيب

كشفت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان عن كيفية الإدارة المالية لميزانية الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار حملة توعوية تنظمها إدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، مع حلول شهر رمضان وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان .

وقالت الدكتورة أمانى فاخر، إنه لا شك فى شهر رمضان المبارك نجد أن الأسرة المصرية تتحمل المزيد من الأعباء الأكثر فى ميزانيتها نظرًا لارتباط هذا الشهر الكريم بالعديد من العادات المرتبطة بالاستهلاك، وهذه إحدى التحديات الكبيرة التى تواجهها الأسر بشكل عام فى هذه الفترة، ونجد أن علم الاقتصاد لا يحل فقط مشكلة ندرة الموارد وعدم مقابلتها نسبيا للاحتياجات، ولكن يعلمنا أيضا أن نكون مستهلكين رشداء فالمستهلك الرشيد هو الذى يستطيع أن يرتب أولوياته بشكل جيد وفقا لموارده المتاحة.

وتابعت الدكتورة أمانى فاخر: "يقابلنا شهر رمضان دائما لنجد أننا نزيد من أنفاقنا الاستهلاكي، ولا يوجد مشكلة أن يكون لدينا عادات جميلة وأن نجتمع سويا فى رمضان، ولكن يجب أن نرشد استهلاكنا ونحسن إدارة الموارد المالية الخاصة بنا لكى نستطيع أن نحافظ على عاداتنا، ولا نكون مفرطين بها ولكى لا تكون هذه العادات تمثل عبئا بالنسبة لنا، لكى يكون الهدف الأساسى لنا هو أن نستمتع بشهر رمضان ونحافظ على عاداتنا الغذائية والاجتماعية، وندعم فكرة الترشيد ونقوم بتحديد أولوياتنا وهو أمر هام جدا لأى فرد فى أى فترة فى حياته حتى ل ايسبب الافراط وجود مشاكل اقتصادية للفرد والأسرة المصرية.

وتابعت، أن تحديد النفقات وعمل ميزانية للأسرة هو أمر فى غاية الأهمية ولا يجب أن تغفله الأسر، والتى تعتمد على الإنفاق دون حدود أو تخطيط، ومن ثم عدم قدرتها على مواجهة الأعباء، وخاصة فى شهر رمضان حيث تزيد النفقات على المأكل والمشرب، ولا نغفل أيضا الظروف المستجدة لأزمة كورونا، وهو ما قد يؤدى إلى العديد من المشكلات المالية داخل الأسرة، الأمر الذى يستلزم معه أن يكون ترشيد الإنفاق ثقافة وسلوكًا، فالأسرة الرشيدة فى إدارة مواردها وتحديد أولوياتها بدقة تستطيع مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية .

واستطردت، تلعب المرأة المصرية دور هام وكبير فى ذلك فهى امرأة ذكية ومدبرة فى كل أنحاء مصر فلديها وعى وتفكير اقتصادى ورشد وهى متابعة جيدة لكافة الأسعار والعروض وتسعى لتحقيق المنفعة لأسرتها قدر الامكان فى حدود دخل أسرتها، ونصحت عميد كلية التجارة بضرورة مشاركة كافة أفراد الأسرة فى التخطيط الجيد لميزانية الأسرة ولا يتم القاء العبء على الاب أو الام فقط ولكن يجب على الجميع المشاركة فى وضع جدول الأولويات لتحقيق كافة متطلبات الأسرة فى هذا الشهر الكريم.