تمريض حلوان تكشف عن روشتة لإعداد وجبة إفطار صحية متوازنة للصائمين

كتب محمد صبحى

قدمت كلية التمريض جامعة حلوان نصائح عن الأعــداد لوجبة إفطار صحية متوازنة للصائمين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

وأعدت النصائح دكتورة صبــاح أحمــد عمــار أستــاذ مساعد تمريض صحة البالغين بكلية التمريض جامعة حلــوان، في ظل حملة إدارة الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، موضحة أن وجبة الإفطار في شهر رمضان المعظم تعد هي الوجبة الأساسية، حيث امتنعت المعدة عن الطعام لفترة طويلة خلال ساعات الصوم، لذلك يجب علينا تناول وجبة صحية كاملة متوازنة، لذا يُنصح بتناول الطعام والشراب المُتوازن خلال فترة الإفطار، كما يُنصح بأن تكون الأطعمة متنوعة وغنيَّة بالطاقة مثل البروتينات والنشويات والكربوهيدرات والحلويات والدهون، فأهمية اختيار نوعية وكمية الطعام تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الصائمين.

وتأتي أهــم النصائح لتناول أفضل إفطار صحي

أولا: الإفطار على التمر والماء من أهم العادات الصحية الغذائية، حيث يعمل على ترطيب الجسم وتزويده بالماء بعد ساعات الصيام الطويلة، أما التمر فيعتبر مصدراً سريعاً للطاقة للصائم، ويحتوي التمر على نسب فعالة من المعادن، والألياف، والسكر، والفيتامينات، لذلك يعتبر التمر والماء الخيار الأمثل لبدء الإفطار والتمهيد لبدء وجبة إفطار صحية.

ثانيا: الحرص على وجود كميات متعددة من السوائل (والتي تشمل العصائر الطبيعية الطازجة مثل عصير البرتقال والليمون وكذلك المياه) على مائدة الإفطار لتعويض الجسم عما يفقده من سوائل، وتناول كميات وفيرة من المياه بحيث يتم تناولها في الفترة ما بين الإفطار والسحور بدلا من المشروبات الغازية.

وكذلك ضرورة تجنب الإكثار من المشروبات الغنيَّة بالكافيين: مثل: القهوة، والشاي، والمشروبات الغازيّة، وذلك لأنّ هذه المشروبات قد تزيد من إدرار البول عند البعض، ممّا قد يُسبب الجفاف.

ثالثا: يعد طبق الشوربة طبقا هاما وأساسيا خلال وجبة الإفطار حيث يهيئ المعدة لتناول باقي الأطعمة. كما توفر العناصر الغذائيّة والطاقة وذلك لاحتوائها على مرق اللحوم، والبقوليات، مثل؛ العدس، والفاصولياء، والأطعمة النشوية، مثل بعض الحبوب .

رابعا: الحرص على تواجد طبق كبير من السلطة الخضراء الغنية بالخضروات الطازجة على مائدة الإفطار يمد الجسم بالعناصر والفيتامينات اللازمة.

خامسا: الابتعاد عن الأطعمة الدسمة لتجنب عسر الهضم وعدم الإكثار من الحلويات على مائدة الإفطار والاستعاضة عنها بتناول ثمرات الفاكهة الطازجة.

وأوضحت قائمة ببعض الأطعمة لحســاب السعــرات الحــرارية:

100 جم بلح او تمر بها 290 سعر حرارى، 100 جم جوافة بها 30 سعر حرارى، 100 جم لحم بتلو بها 160 سعر حرارى، 100 جم لحم ضأن بها 350 سعر حرارى، 100 جم خبز بها 290 سعر حرارى، 100 جم ارز بها 350 سعر حرارى، 100 جم من المكرونة بها 360 سعر حرارى، 100 جم من البطاطس بها 350 سعر حرارى.