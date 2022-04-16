أخبار × 24 ساعة.. لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على المواقف للتأكد من عدم زيادة الأجرة
التعليم تعلن إجراء مقابلات للأطفال المتقدمين بالمدارس المصرية اليابانية الأحد
وزير الأوقاف: أداء صلاة العيد بالمساجد الكبرى والجامعة بنفس ضوابط العام الماضى
وزير التنمية المحلية: غرفة العمليات تتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب
التنمية المحلية: لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين
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