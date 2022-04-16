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أخبار × 24 ساعة.. لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين

السبت، 16 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على المواقف للتأكد من عدم زيادة الأجرة

التعليم تعلن إجراء مقابلات للأطفال المتقدمين بالمدارس المصرية اليابانية الأحد

وزير الأوقاف: أداء صلاة العيد بالمساجد الكبرى والجامعة بنفس ضوابط العام الماضى
 
وزير التنمية المحلية: غرفة العمليات تتابع بشكل مستمر ثبات أسعار تعريفة الركوب
 

اخبار 24 ساعه

التنميه المحليه

التربيه والتعليم

المدارس اليابانيه

وزير الاوقاف

صلاه العيد

وزير التنميه المحليه

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