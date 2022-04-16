أخبار × 24 ساعة.. لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على المواقف للتأكد من عدم زيادة الأجرة

التعليم تعلن إجراء مقابلات للأطفال المتقدمين بالمدارس المصرية اليابانية الأحد