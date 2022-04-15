اليوم السابع
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التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على المواقف للتأكد من عدم زيادة الأجرة

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:58 م
التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على المواقف للتأكد من عدم زيادة الأجرة د.خالد قاسم
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تحرك في سعر البنزين في فئاته المختلفة، دون المساس بأسعار السولار، موضحا أنه لا يوجد زيادة في أسعار أجرة النقل والمواصلات وسيارات السيرفيس في مختلف المحافظات المصرية، لأنها تعتمد في المقام الأول على أسعار السولار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع أجهزة الأمن لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، والتعامل الفوري مع سائقي السيرفيس والنقل الجماعي المتلاعبين في أسعار الأجرة، ومخالفة تعريفة الركوب المقررة".

وقال: "تم التأكيد على وضع الملصق الخاص بأسعار الأجرة على سيارات السيرفيس والنقل الجماعي وخط السير، لعدم منح الفرصة للتلاعب بالأجرة، وعمل أي زيادة فيها، وتم تفعيل غرفة العمليات وتخصيص خط ساخن 15330 لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بهذا الأمر".

وتابع: "يتم شن حملات للكشف عن تعاطي المخدرات، ويتم أخذ عينات عشوائية من العاملين في المواقف، والعاملين في الدوواوين الحكومية، ونحن مستمرين في هذا الأمر بشكل دائم".


التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية

النقل الجماعي

اسعار السولار

اسعار البنزين

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