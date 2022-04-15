اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 08:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: لن يتم فتح المساجد للاعتكاف أو التهجد بسبب كورونا

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:02 م
وزير الأوقاف: لن يتم فتح المساجد للاعتكاف أو التهجد بسبب كورونا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومديري إدارات أوقاف القاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم، بديوان عام وزارة الأوقاف ، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني. 
 
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، مشددًا على ضرورة متابعة عدم وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة ، وعدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، مشيرا إلى أن من أراد التهجد فعليه به في بيته ، فمن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم ، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي. 
 
كما أكد وزير الأوقاف أن صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات ، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في  تدافع المصلين على الساحات.
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


صلاة العيد

وزير الأوقاف

صلاة التهجد

اخبار الأوقاف

الاوقاف اون لاين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة