وزير التنمية المحلية يوجه قيادات المحليات الجدد بالتواجد مع المواطنين لحل مشاكلهم

كتب على عبد الرحمن

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على القيادات الجديدة، فى الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، بالحرص على التواجد المستمر بين المواطنين في دوائر الأحياء والمراكز والمدن التي يعملون بها والعمل على مشكلاتهم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

كما وجه شعراوى، عدد من التوجيهات للقيادات المحلية الجديدة في الحركة السنوية سواء الذين تم تعيينهم وترقيتهم ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة و إزالة أي تعديات عليها في المهد والإستفادة من منظومة المتغيرات المكانية والإهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع .

وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمس الخميس، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات بشكل مستمر، واستبعاد المقصرين وتلافى أي سلبيات يتم رصدها، وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة وكذا تصعيد القيادات المحلية المتميزة إلى الوظائف الأعلى بالمحافظات.