محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة بشبرا الخيمة ويشدد على التواجد الميدانى

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينه شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والمخالفات، وتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

واستهل المحافظ، الجولة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تفقد عددًا من شوارع الحي لمتابعة أعمال النظافة والتي شملت شارع ترعة الإسماعيلية وأيضا أعلي كوبري عبود في نطاق مستشفى الناس، ووجه برفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم الموجودة أسفل كوبري عبود، مشددًا أنه سوف يتخذ إجراءات وعقوبات صارمة للمتقاعسين في حالة وجود مخلفات بتلك المنطقة مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة التواجد الميداني وضبط أي سيارة تلقي الرتش بالشوارع مطالبًا بتكثيف الجهود خصوصًا في أيام العطلات لرفع القمامة والرتش من الطرق الرئيسية.

واستكمل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الاعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف، وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

ووجه المحافظ، بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفه، مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من علي جانبي الكوبري، وأكد على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

كما تفقد الهجان، أيضًا عددًا من شوارع حي شرق شبرا الخيمة شملت "شارع ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد وشارع بهتيم وشارع 15 مايو"، لاطمئنان على أعمال النظافة، حيث وجه برفع مستوى النظافة بالحي ومنع أي إشغالات بالطرق والتعامل بكل حزم في هذا الملف، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية اللازمة نحو أي مواطن يتعدى على الشارع العام سواء بإلقاء القمامة أو بالإشغال أو أي من المظاهر العشوائية.

ورافق المحافظ، خلال تلك الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وأحمد جمعه نائب رئيس مدينة قليوب.