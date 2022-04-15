"الشباب والرياضة" تنفذ برنامج تنمية المهارات "مشوارى" فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، برنامج تنمية المهارات "مشوارى" الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة بهدف إعداد جيل قادر على المشاركة الإيجابية، ومواجهة الحياة العملية.



قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن البرنامج ينفذ برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبالتعاون مع جامعة العريش ممثلة بكلية الحاسبات والمعلومات، وبالشراكة مع اليونيسيف.



وأكد أن آخر فعاليات البرنامج تدريب مجموعات من الشباب قام به فريق متخصص، ضم الدكتور معتز منتصر الشريف والدكتورعماد محمد حلمي.



وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الآخرين والمشاركة الإيجابية فى التنمية وخلق جيل قادر على العطاء والعمل.



كما واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فعاليات دورات رمضان الرياضية بمختلف مدن ومناطق المحافظة، وسط إقبال من الأهالى ومشاركات من الشباب، وتنظم على ملاعب مراكز الشباب تحت إشراف الإدارات الرياضية بكل مدينة.