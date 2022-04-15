اليوم السابع
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الدفاع البريطانية: روسيا ستراجع موقفها البحرى فى البحر الأسود عقب خسارة قطعتين بحريتين

الجمعة، 15 أبريل 2022 02:12 م
الدفاع البريطانية: روسيا ستراجع موقفها البحرى فى البحر الأسود عقب خسارة قطعتين بحريتين الحرب الروسية الأوكرانية
لندن (أ ش أ)

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أشارت وزارة الدفاع البريطانية، فى أحدث تقييم استخباراتى لها بشأن الوضع فى أوكرانيا، إلى أنه من المحتمل أن تراجع روسيا موقفها البحرى فى البحر الأسود عقب خسارة قطعتين بحريتين رئيستين.
 
وقالت الدفاع البريطانية - في تغريدة عبر "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، إن طراد موسكفا، الذى اعترفت روسيا بغرقه، كان يلعب دورا أساسيا باعتباره سفينة قيادة ونقطة دفاع جوي، مضيفة أن هذا الحادث يعني أن روسيا تكبدت الآن أضرارا في قطعتين رئيسيتين من أصولها البحرية منذ غزو أوكرانيا.
 
وأشارت إلى أن الحادث الأول كان سفينة الإنزال "ساراتوف" فى الـ24 من مارس الماضي، موضحة أنه من المحتمل أن كلا الحدثين سيقودان روسيا إلى مراجعة موقفها البحري في البحر الأسود.
 
جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الخميس غرق الطراد الصاروخي "موسكفا" أثناء سحبه وسط عاصفة بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله نتيجة حريق فجّر ذخائر على متنه.. ولكن أوكرانيا تزعم انها استهدفت السفينة بصاروخ أوكراني.

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