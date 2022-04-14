6 عادات غذائية تساعدك على التمتع بصحة جيدة بعد تقدمك فى العمر

كتبت فاطمة خليل

يؤثر ما تتناوله من طعام على صحتك، فإذا كنت تأكل الأطعمة السريعة فسوف يتفاعل جسمك مع الدهون المترسبة، وإذا كنت تأكل فواكه وخضراوات موسمية، فسيكون لها تأثير إيجابي على الجلد والصحة العامة، لذلك من الضروري جدًا معرفة ما يجب تناوله وما لا يجب تناوله، وتتأثر الشيخوخة بعاداتنا الغذائية على الرغم من أن هناك عوامل أخرى لها دور مساهم، فى هذا التقرير نتعرف على 6 عادات غذائية تساعدك على التقدم في العمر بصحة جيدة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا النظام الغذائي ضروري عندما تتقدم في العمر؟



وفقًا لدراسة بحثية أجريت عام 2020 قام بها باحثون في جامعة يونان الزراعية فى الصين، فإن الشيخوخة ناتجة عن مجموعة من العوامل الداخلية (مثل مستويات الهرمونات والأنماط الجينية والتمثيل الغذائي في الغدد الصماء، وما إلى ذلك) ، والعوامل الخارجية (مثل الأشعة فوق البنفسجية). الإشعاع ، مستويات التغذية ، التلوث الكيميائي ، إلخ).

وأوضحت الدراسة التي تدور حول شيخوخة الجلد أن المكونات الوظيفية المضادة للشيخوخة في الطعام تخفف بشكل أساسي شيخوخة الجلد بثلاث طرق: عن طريق الامتصاص والمشاركة في تخليق واستقلاب مكونات الجلد؛ من خلال تعزيز نشاط إنزيم مضادات الأكسدة ومنع تدهور مكونات الجلد والحفاظ على سلامة بنية الجلد.

النظام الغذائي الصحى والتغذية المتوازنة من التدابير الهامة لتأخير الشيخوخة.

ما هي مكونات الغذاء المضادة للشيخوخة؟



العناصر الغذائية الشائعة التي تتحكم في الشيخوخة هي:

الفيتامينات

الكولاجين

الببتيدات

-بوليفينول

-السكريات

-أحماض دهنية

-البروبيوتيك الغذائية

6 عادات غذائية تساعدك على التقدم في العمر بصحة جيدة



طبق طعامك يجب أن يكون صحيًا



ابدأ في تناول طبق طعام صحي يجب أن يحتوي نصف طبق طعامك على خضراوات، وربع واحد يحتوي على البروتينات الأساسية اعتمادًا على ممارساتك الغذائية، ويجب أن يكون الجزء المتبقي إما أرزًا أو قمحًا أو كينوا اعتمادًا على ما تفضل تناوله.

يجب تناول الدهون باعتدال



من المهم تضمين الدهون في النظام الغذائي؛ ولكن يجب توخي الحذر والتأكد من تناول الدهون باعتدال.

الدهون الصحية مثل المكسرات، يجب استهلاك زيت الزيتون بشكل يومي وتجنب تناول الدهون غير الصحية.

تقليل استهلاك المواد الغذائية المصنعة



الشيخوخة هي أفضل الأطعمة المصنعة إذا كنت بحاجة إلى عكس مسار الشيخوخة، فأنت بحاجة إلى تقديم عروض للأطعمة مثل السكريات المكررة والحبوب والمشروبات المحلاة والخبز والحبوب السكرية.

من أجل منع الشيخوخة، من الضروري جدًا تناول الأطعمة في شكلها الطبيعي تعتبر الأطعمة التي تحتفظ بقيمها الغذائية الأصلية أكثر أمانًا وصحة من تلك التي يتم نزع محتواها الغذائي والمغلفة بمنتجات تسويقية.

لا تملأ معدتك بالطعام



كثير من الناس لديهم عادة زيادة تحميل طبق طعامهم وتناوله كله مرة واحدة، و أفضل طريقة لتناول الطعام ، هو تناول أكثر من النصف بقليل.

هناك العديد من الفوائد وراء القيام بذلك، أحدها أن تناول كميات أقل من الطعام سيوفر لك مساحة أكبر لشرب المياه.

اشرب المزيد من الماء



الماء هو مفتاح الجسم السليم مهما حدث، حافظ على رطوبتك دائمًا ولا تنسى تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

أكل الطعام في شكله الطبيعي



لا تعتمد على المواد الغذائية المعبأة حيث يتم تدمير القيم الغذائية لهذه المواد الغذائية عدة مرات.

حاول تناول الأطعمة في شكلها الأصلي تحتوي الأطعمة التي نمت بشكل طبيعي والموسمية على أكبر قدر من التغذية من غيرها.