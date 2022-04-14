اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير كورى جنوبى: تطبيع العلاقات بين الكوريتين "صعب"

الخميس، 14 أبريل 2022 10:52 ص
وزير كورى جنوبى: تطبيع العلاقات بين الكوريتين "صعب" رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن
سول (أ ش أ)

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قال وزير الوحدة فى حكومة كوريا الجنوبية المقبلة كوون يونغ-سيه، اليوم الخميس، إنه سيكون "من الصعب" تطبيع العلاقات بين الكوريتين طالما استمرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا فى دفع تطويرها النووى.

وأوضح كوون -فى تصريحات أدلى بها في أثناء ظهوره بمكتبه لأول مرة فى وسط سول، وأوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن "إحدى العقبات الكبرى فيما يخص العلاقات بين الكوريتين هي القضية النووية". 

وصعدت كوريا الشمالية مؤخرا التوترات في المنطقة، باستئنافها تجربة إطلاق ​صاروخ باليستي​ عابر للقارات، الشهر الماضى، لتنهي بهذا حظرا على مثل هذه التجارب دام لسنوات.

 


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