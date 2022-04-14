سيدة الكنافة بالدقهلية.. أم يوسف 25 سنة فى صنعة حلويات رمضان

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع"، بسيدة الكنافة فى محافظة الدقهلية "أم يوسف"، والتى امتهنت صناعة الحلويات الرمضانية منذ أكثر من 25 عاما لتحافظ على إرث وتاريخ والدها فى صناعة بهجة الشهر الكريم.



وفى هذا الصدد، قالت "أم يوسف" لـ"اليوم السابع"، إنها كافحت واعتمدت على ذاتها منذ طفولتها، حيث امتهنت صناعة الكنافة منذ أن كانت فى الـ12 من عمرها، بمساعدة والدها الذى علمها أصول وأسرار المهنة حتى احترفت المجال ونجحت فى صناعة اسم مميز ليها فى قرية نشا، وعلمتها لأبناء شقيقتها اللذين استكملت معهم صناعة القطايف والكنافة سنويا فى الأعياد، بعد وفاة والدها رائد صناعة الكنافة فى مدينة نبروه.



وأشارت إلى أنها تبدأ عملها سنويا مع حلول شهر رمضان الكريم، فتقوم بتجهيز محلها وماكينات صناعة الكنافة والقطايف، وتقوم بإعداد عجينة الكنافة يوميا منذ ساعات الصباح الباكر، بإضافة الماء والدقيق والملح سويا فى العجانة، حتى يصبح الخليط جاهزا للتسوية، ومن ثم تقوم بصب العجين فى قمع ماكينة صناعة الكنافة، والتى تقوم بدورها فى تسوية الكنافة تلقائيا بمجرد أن تلمس خيوط العجينة صينية الماكينة الساخنة.



أم-يوسف-25-سنة-في-صنعة-حلويات-رمضان



أم-يوسف-25-سنة-في-صنعة-حلويات-رمضان



أم-يوسف-25-سنة-في-صنعة-حلويات-رمضان



أم-يوسف-25-سنة-في-صنعة-حلويات-رمضان



أم-يوسف-25-سنة-في-صنعة-حلويات-رمضان



سيدة-الكنافة-بالدقهلية



سيدة-الكنافة-بالدقهلية



سيدة-الكنافة-بالدقهلية



سيدة-الكنافة-بالدقهلية



صتاعة-الكنافة



صناعة-القطايف



صناعة-القطايف



قطايف-رمضان