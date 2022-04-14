بوتين: الدول غير الصديقة تؤخر مدفوعات الغاز بالروبل.. وعلينا التوجه للدول النامية

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الدول غير الصديقة تؤخر مدفوعات الغاز الروسي بالروبل، مضيفا أنه علينا التوجه إلى أسواق الدول النامية لتصدير النفط والغاز.
وأضاف خلال اجتماع بشأن قطاع النفط والغاز، أنه لا بدائل موثوقة لمصادر الطاقة الروسية، لافتا إلى أن السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفا.
وتابع أنه يجب أن نبدأ إقامة بنية تحتية لتوجيه صادراتنا نحو الشرق، مؤكدا أننا سنعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف عمليات استخراج النفط والغاز.
بوتين: الدول غير الصديقة تؤخر مدفوعات الغاز بالروبل.. وعلينا التوجه للدول الناميةالخميس، 14 أبريل 2022 02:13 م
بوتين
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الدول غير الصديقة تؤخر مدفوعات الغاز الروسي بالروبل، مضيفا أنه علينا التوجه إلى أسواق الدول النامية لتصدير النفط والغاز.
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