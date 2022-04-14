وأضاف نيهامر لوكالة الأنباء النمساوية أن بوتين نفسه طرح موضوع الغاز خلال اجتماعهما الأسبوع الجاري في موسكو، وقال إن "إمدادات الغاز مؤمنة ، وستقوم روسيا بتسليم كمية الغاز المحددة في العقد ويمكن أن تستمر المدفوعات باليورو".

واستقبل بوتين يوم الاثنين الماضي نيهامر في موسكو وكان الاجتماع مغلقا أمام الصحافة واستمر قرابة 90 دقيقة .. وقال نيهامر بعد ذلك إن الرحلة إلى موسكو كانت "واجبا" عليه لمحاولة وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، أو على الأقل إحراز بعض التقدم في القضايا الإنسانية.

كان بوتين قد أعلن في 23 مارس الماضي أن روسيا تحول مدفوعات صادرات الغاز إلى الروبل "للدول غير الصديقة" وأصدر بوتين تعليماته للبنك المركزي الروسي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل، ودخلت القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "دول غير صديقة" حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري.