أعلن مسئولون في الهند اليوم الخميس، مقتل أربعة مسلحين في مواجهة مع قوات الأمن اندلعت في منطقة "شوبيان" بولاية "جامو وكشمير"، بينما لقى اثنان من أفراد الجيش مصرعهما عندما تعرضت مركبتهما لحادث وهما في طريقها إلى موقع الاشتباك.
ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية عن مسئول بالشرطة قوله، إن القوات الأمنية شنت عملية تطويق وتفتيش عند تلقيها معلومات تفيد بوجود مسلحين بمنطقة "زينبورا" في "شوبيان"، مشيرا إلى أنه خلال عملية البحث أطلق المسلحون النار على القوات مما أدى إلى اندلاع مواجهة بين الجانبين.
وأضاف المسئول، أن أربعة مسلحين قتلوا في تبادل لإطلاق النار، وتم التحقق من هويتهم وانتمائهم، موضحا أن اثنين من أفراد الجيش لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر عندما تعرضت مركبتهم لحادث أثناء توجههم إلى موقع المواجهة.
الهند تعلن عن مقتل 4 مسلحين فى مواجهة مع قوات الأمن بولاية "جامو وكشمير"الخميس، 14 أبريل 2022 05:01 م
القوات الهندية - أرشيفية
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أعلن مسئولون في الهند اليوم الخميس، مقتل أربعة مسلحين في مواجهة مع قوات الأمن اندلعت في منطقة "شوبيان" بولاية "جامو وكشمير"، بينما لقى اثنان من أفراد الجيش مصرعهما عندما تعرضت مركبتهما لحادث وهما في طريقها إلى موقع الاشتباك.
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