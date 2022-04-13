نصائح للحصول على نوم صحي في رمضان

فاطمة ياسر

خلال شهر رمضان تحدث اضطربات لدى الساعة البيولوجية للجسم، ولذا يصعب الحصول على النوم بشكل جيد، بسبب النوم متأخرا والاستيقاظ مبكرا للذهاب للعمل، ولذا يشعر الكثيرون بالإرهاق الشديد وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم النصائح للحصول على نوم صحي خلال شهر رمضان، وتجنب التعرض للأرق والإرهاق الشديد خلال شهر رمضان، وذلك وفقا لموقع "WEBMED"، و "Clevenlandclinic".

من أهم النصائح الطبية التي ينصح باتباعها خلال شهر رمضان التالي:

-تحديد موعد محدد للنوم والاستيقاظ ، فهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور والتعرض لأي مضاعفات صحية.

-يجب عليك اتخاذ ساعات النوم الكافية للجسم، فيمكنك أخذ قسط من الراحة بعد تناولك لوجبة الإفطار بساعة، والنوم يكون ساعتين، ثم الخضوع للنوم مرة أخرى بعد السحور، للصباح، وذلك للحصول علي النوم الكافي.

-عليك أخذ قسط من القيلولة، بعد الرجوع من الشغل، وتكون حوالى 30 دقيقة، وذلك للشعور بالراحة للجسم.

-هل تعلم أن اتباعك لنظام غذائي صحي متوازن العناصر الغذائية يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في شعور الجسم بالراحة، وعدم تعرضه للشعور بالإرهاق الشديد، ولذا ابتعد عن المقليات والأطعمة السريعة، والحارة، لأنها تزيد من تعرضك للإصابة بألم في المعدة.