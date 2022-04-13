اليوم السابع
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حالة الطقس .. ربيعى مصحوب بهبوب رياح خفيفة فى كفر الشيخ .. لايف وصور

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:44 ص
حالة الطقس .. ربيعى مصحوب بهبوب رياح خفيفة فى كفر الشيخ .. لايف وصور طقس ربيعي بكفر الشيخ وهبوب رياح خفيفة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم الأربعاء، الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، حالة الطقس على أنحاء محافظة كفر الشيخ والتي اتسمت بطقس ربيعي وهبوب رياح بين خفيفة لمتوسطة، وانطلاق مراكب الصيد من ميناء الصيد ومن شواطئ بحيرة البرلس ومن القرى المطلة على ساحل البحر المتوسط بمطوبس في رحلات عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء  ، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 13 درجة.
 
طقس ربيعي بكفر الشيخ وهبوب رياح خفيفة
طقس ربيعي بكفر الشيخ وهبوب رياح خفيفة

 


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ميناء الصيد

بحيرة البرلس

غرف عمليات

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