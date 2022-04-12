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الأرصاد: أجواء ربيعية وانخفاض بدرجات الحرارة والصغرى بالقاهرة تصل 14 درجة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:27 ص
الأرصاد: أجواء ربيعية وانخفاض بدرجات الحرارة والصغرى بالقاهرة تصل 14 درجة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس ربيعي معتدل حتي نهاية الأسبوع حيث تسود أجواء لطيفة علي معظم الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 25 درجة، أما عن درجات الحرارة الصغري فهي 14 درجة، ويكون الطقس بارد في أول الليل والصباح الباكر.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 14 درجة.

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