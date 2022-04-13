السياحة والآثار تتعاون مع شبكة تليفزيون CNN العالمية لعرض فيلم الحملة الترويجية Follow the Sun

كتب محمد أسعد

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بالتعاون مع شبكة تليفزيون CNN العالمية، لعرض الفيلم الخاص بالحملة الترويجية Follow the Sun على قنواتها، حيث بدأ عرضه اعتباراً من مساء أمس، وكانت قد قامت الوزارة بإطلاق هذه الحملة في منتصف شهر مارس الماضى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فى عدد من الدول المستهدفة.

وأشار عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن شبكة CNN العالمية تعد واحدة من أهم الشبكات التليفزيونية الدولية والتي تحظى بمتابعة كبيرة وتستهدف مئات الملايين من المشاهدين وتقدم محتوى متنوع ما بين تقارير ومواد إخبارية وأخرى متخصصة في العديد من المجالات منها السياحة والسفر، لافتاً إلى أنه كان قد سبق التعاون معها في الترويج للمقصد السياحي المصري وأثبتت كفاءة وفعالية في ذلك.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج أن هذه الحملة جاءت في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

وكانت قد حققت هذه الحملة، بعد أسبوعين من إطلاقها فى منتصف مارس الماضى، زيادة معدلات البحث الإلكترونى عن المقصد السياحي المصري عبر جوجل بنسبة 102% مقارنة بالعام الماضى فى الأسواق المستهدفة للحملة وهى المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما قامت الحملة بالوصول إلى أكثر من 26 مليون مستخدم في الأسواق المستهدفة، وحققت أكثر من 22 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب في تلك الأسواق حيث تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً فى هذه الأسواق وهى Youtube, Facebook, Tiktok ,Snapchat, Adcolony.