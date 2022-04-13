البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1871 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13415 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4368 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2780 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 4070 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أم بي للهندسة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2، 71.6 ألف سهم، 182 ألف سهم، 271.6 مليون سهم، 45.8 مليون سهم، 476.7 مليون سهم، 215.1 مليون سهم، 201.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 177 ألف سهم، 19 سهم، 141 ألف سهم، 274.9 ألف سهم، 255 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 3763 سهم، واشترت إدارة شركة حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2، عدد 500 ألف سهم.

أعلنت 8 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 123 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.52% من أسهم رأس المال، والثانية 51.041 ألف سهم، والثالثة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.55% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 285 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.4771% من أسهم رأس المال، والخامسة 244.8 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.46%، واشترت السادسة 238.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.37%، واشترت السابعة 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.00221% من أسهم رأس المال، واشترت الثامنة 415.4 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، موافقة مجلس إدارة الشركة بالإجماع على تكليف وتعيين مكتب سوليد كابيتال للاستشارات عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقلًا بديلًا عن مكتب المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية، وذلك لإعداد دراسة وتقرير القيمة العادلة لأسهم رأسمال الشركة بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت.