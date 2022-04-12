أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 12-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 12-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.059 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 7.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.059 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.059 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 30.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 50.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.71%، والعرب على 49.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 98.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 1.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 16.1 مليون جنيه، 29.3 مليار جنيه، 188.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 29.5 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58%، ليغلق عند مستوى 10898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1864 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 13369 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4354 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2764 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1177 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد 545.5 ألف سهم، 111.4 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 196.5 ألف سهم، 1000 سهم، 369 سهم، 1000 سهم، 536.8 ألف سهم، 132.5 ألف سهم، 150 ألف سهم، 415 ألف سهم، 151.8 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد 545.5 ألف سهم، 111.4 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 196.5 ألف سهم، 1000 سهم، 369 سهم، 1000 سهم، 536.8 ألف سهم، 132.5 ألف سهم، 150 ألف سهم، 415 ألف سهم، 151.8 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 200 ألف سهم، 50 ألف سهم، 375.8 ألف سهم، على التوالي. أسهم خزينة أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، راية القابضة للاستثمارات المالية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 98.4 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.47% من أسهم رأس المال، والثانية 3.1 مليون سهم، والثالثة 637.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.55% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 883.4 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.4401% من أسهم رأس المال، والخامسة 133.1 ألف سهم، واشترت السادسة 437.3 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.43%، واشترت السابعة 1.35 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.36%.