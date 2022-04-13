أفضل أطعمة ومشروبات يجب تناولها قبل النوم

نهير عبد النبى

يجب دائما أن نهتم بالتغذية السليمة وتناول الطعام والشراب الصحى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض.وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتناولها قبل النوم لفوائدها المتعددة وهى:

اللوز..

وهو مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية، كما ارتبط تناول اللوز بانتظام بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، ويعزى ذلك إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

قد تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الالتهابات الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الأمراض المزمنة، ويساعد اللوز في تعزيز جودة النوم أيضًا هذا لأن اللوز ، إلى جانب عدة أنواع أخرى من المكسرات، مصدر لهرمون الميلاتونين، و ينظم الميلاتونين ساعتك الداخلية ويشير إلى جسمك للاستعداد للنوم .

الديك الرومى..

يحتوي على نسبة عالية من البروتين المهم للحفاظ على عضلاتك قوية وتنظيم شهيتك ، كما انه يحتوى على كميات عالية من البروتين والتريبتوفان ، وكلاهما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب.

شاي البابونج..

شاي البابونج هو شاي عشبي مشهور قد يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية،هناك أيضًا بعض الأدلة على أن شرب شاي البابونج قد يعزز جهاز المناعة ويقلل القلق والاكتئاب ويحسن صحة الجلد بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي شاي البابونج على بعض الخصائص الفريدة التي قد تحسن نوعية النوم .

كيوي..

الكيوي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية ، وتحتوي فاكهة واحدة فقط على 42 سعرة حرارية وكمية كبيرة من العناصر الغذائية، علاوة على ذلك ، فإن تناول الكيوي قد يفيد صحة الجهاز الهضمي ويقلل الالتهاب ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، و ترجع هذه التأثيرات إلى الكميات العالية من الألياف ومضادات الأكسدة الكاروتينية التي توفرها .

الأسماك الدهنية..

تعتبر الأسماك الدهنية ، مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط والماكريل ، صحية بشكل لا يصدق ما يجعلها فريدة من نوعها هي كمياتها الاستثنائية من فيتامين د ، كما يساعد على تحسين جودة النوم.