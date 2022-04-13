أضف الكولاجين لقهوتك لخفض نسبة السكر في الدم

كتبت - ميرفت رشاد

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة بالمرارة واللون الداكن والحموضة الخفيفة، هذا المشروب الذي يحتوي على الكافيين هو مصدر لمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة الضارة في جسمك ويمكن أن توفر دفعة من الطاقة لمساعدتك على التركيز، لكن ما تضعه في قهوتك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بجني فوائدها من الطاقة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

يمكن أن تتسبب المحليات التقليدية ومضافات القهوة في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، وهو أمر مهم يجب ملاحظته لكل من مرضى السكر، وكذلك أولئك الذين لا يرغبون في تجربة طفرات وانخفاض في نسبة السكر في الدم، مما قد يجعلك تشعر بأنك أقل نشاطًا.

في حين أن القهوة السوداء قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف في نسبة السكر في الدم بالنسبة للبعض ، إذا كنت تبحث عن تعزيز لقهوتك وتريد أن تظل متيقظًا لسكر الدم، فإن أفضل مزيج من القهوة هو كوب من الكولاجين والألياف .



إضافة الكولاجين للقهوة يساعد فى إدارة نسبة السكر في الدم:

عند اختيار أي مكمل لإضافته إلى قهوتك ، تأكد من خلوها من السكر لزيادة التحكم في نسبة السكر في الدم. النوعان اللذان نوصي بهما هما مسحوق الكولاجين والألياف.

الكولاجين

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم ، وقد يكون لديك أصدقاء يستخدمونه لفوائده الجلدية والمفاصل ، بينما توجد أبحاث لدعم هذه الامتيازات، لأن الكولاجين مصدر للبروتين ، يمكن أن يفيد أيضًا نسبة السكر في الدم .

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن ببتيدات الكولاجين البحري تحسن التمثيل الغذائي للجلوكوز وحساسية الأنسولين لدى المصابين بداء السكري من النوع 2، بشكل عام ، يميل البروتين إلى التأثير بشكل إيجابي على نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وإطلاق السكر في مجرى الدم.

الكولاجين هو طريقة منخفضة السعرات الحرارية نسبيًا لإضافة بروتين مؤقت للسكر إلى قهوتك مع بعض الفوائد الصحية الإضافية أيضًا، نظرًا لأن جميع منتجات الكولاجين تعتمد على الحيوانات ، فقد لا تكون خيارًا جيدًا للنباتيين والنباتيين، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بديل للكولاجين ، يمكن أن يوفر مسحوق البروتين تأثيرًا مشابهًا لتثبيت نسبة السكر في الدم ، ولكن ضع في اعتبارك أن مسحوق البروتين عادةً ما يكون أعلى في السعرات الحرارية ومن المرجح أن يحتوي على سكر مضاف .

مكملات الألياف:

بالإضافة إلى الكولاجين ، يمكن لمكملات الألياف المجففة أن تقطع شوطًا طويلاً في استقرار نسبة السكر في الدم، بينما تعتبر الألياف شكلاً من أشكال الكربوهيدرات ، إلا أنها لا يتم هضمها وامتصاصها مثل الكربوهيدرات الأخرى ، مما قد يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في النطاق المستهدف. تتكون معظم مكملات الألياف من ألياف قابلة للذوبان في الغالب ، وهو الشكل الذي يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم وحتى أنه تم توثيقه للمساعدة في السيطرة على الكوليسترول ، مما قد يفيد مرضى السكري بشكل أكبر.