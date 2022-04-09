اليوم السابع
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هل تشعر بالإرهاق.. ابتعد عن هذه الأطعمة الخمسة.. تسبب التعب منها القهوة

السبت، 09 أبريل 2022 09:00 م
هل تشعر بالإرهاق.. ابتعد عن هذه الأطعمة الخمسة.. تسبب التعب منها القهوة أطعمة تسبب الإرهاق
كتبت إيناس البنا

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نحن نأكل لتزويد الجسم بالطاقة ليتمكن من قضاء يومه، في حين أنه من الصحيح أن الأطعمة المعبأة بالتغذية يمكن أن تقدم العديد من الفوائد الصحية، ولكن إذا كان الطعام لا يتم استهلاكه بعناية ، فقد ينتهي بك الأمر إلى جعلك أكثر إرهاقًا من المعتاد، يمكن أن تساهم الأطعمة غير الصحية المختلفة في إعياء ويجب الابتعاد عنها.

الأطعمة المسببة للتعب

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب التعب وفقا لموقع "timesnownews":

الأطعمة السكرية

 هل سمعت من قبل عن اندفاع السكر؟ إنه الارتفاع المفاجئ في الطاقة بسبب تناول السكر الذي ينحسر في النهاية، مما يؤدي إلى التعب، علاوة على ذلك ، يمكن أن تزيد الأطعمة السكرية من زيادة الوزن، لذلك ، يوصى بتقليل تناول الأطعمة مثل الصودا ، والكعك ، والكعك ، وما إلى ذلك.

الزيت المهدرج

 يضاف هذا الزيت إلى الأطعمة كمادة حافظة في عناصر مثل خليط الكيك ، والجاهز لصنع الأطعمة ، والكريمة ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، فإن الزيت المهدرج يحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم ويمكن أن يسبب التعب.

القهوة

 عند محاولة النوم طوال الليل ، غالبًا ما يفضل الناس القهوة للتغلب على النعاس، ومع ذلك ، من أجل البقاء مستيقظًا ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للقهوة إلى تمهيد الطريق ببطء للإرهاق الشديد، بصرف النظر عن تحفيز اليقظة ، يمكن أن تؤدي القهوة أيضًا إلى الإرهاق ويمكن أن تكون ضارة بالجسم على المدى الطويل.

الأصناف المقلية

 من منا لا يحب تناول بعض البطاطس المقلية أو الدجاج المقلي أو شرائح البصل؟ هذه الأطعمة الممزوجة بالبهارات تشكل بالتأكيد وجبة خفيفة لذيذة ومع ذلك ، قد لا تكون هذه الأطعمة هي الأكثر صحة بقدر الإمكان

الأطعمة المصنعة

 تعتبر مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل البرجر واللحوم الباردة والحلويات المجمدة وما إلى ذلك من الأطعمة المصنعة، تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم والمواد المضافة الأخرى. بدلاً من تزويد الجسم بالتغذية ، تمتص هذه الأطعمة كل الطاقة من الجسم مما قد يجعله أكثر إرهاقًا من المعتاد.


الاستهلاك المفرط للقهوة

الإرهاق الشديد

أطعمة تسبب الإرهاق

الأطعمة المصنعة والإرهاق

الأطعمة التي يمكن أن تسبب التعب

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