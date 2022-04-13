أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-4-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.801 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أم بي للهندسة، الدولية للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات. البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.801 مليار جنيه. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.801 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 157.1 مليون ورقة مالية بقيمة 764.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.61%، والعرب على 9.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 64.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 500.1 ألف جنيه، 54.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 10847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13332 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4332 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4033 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.97%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 9.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.12%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 0.869 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.23%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.84%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.099 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.57%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 7.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.68%.

- حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 بسعر إغلاق 3.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.50%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.239 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.297 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 4.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%.