أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-4-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.059 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 7.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.059 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.059 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 30.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 50.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.71%، والعرب على 49.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 98.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 1.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 16.1 مليون جنيه، 29.3 مليار جنيه، 188.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 29.5 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58%، ليغلق عند مستوى 10898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1864 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 13369 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4354 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2764 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1177 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

- حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 بسعر إغلاق 4.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 17.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.94%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 13.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 11.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.13%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.551 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.97%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.669 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 8.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 0.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.